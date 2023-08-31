В каких группах будут «Манчестер Сити», «Реал» и Захарян: всё о жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов

В четверг вечером состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Это мероприятие по обыкновению приковывает к себе пристальное внимание. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях предстоящей жеребьёвки.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2019 года пройдёт в Монако. Мероприятие стартует 31 августа в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Кто участвует

На групповой стадии Лиги чемпионов по обыкновению выступят 32 команды. 26 из них получили прямые путёвки в основной раунд, а ещё 6 завоевали билеты в квалификации.

Стоит сказать, что Испанию представят сразу 5 команд. «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» пробились в сильнейший клубный турнир континента через Ла Лигу, а «Севилья» - за счёт победы в Лиге Европы.

32 команды для жеребьёвки разбиты на четыре корзины. В первую по умолчанию попадают действующие обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших ассоциаций по рейтингу. Поскольку «Манчестер Сити» выиграл и чемпионат Англии, и Лигу чемпионов, в первую корзину попал и чемпион седьмой лучшей ассоциации (нидерландский «Фейеноорд»). В корзинах со второй по четвёртую команды размещены по клубному рейтингу.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Манчестер Сити Реал Шахтёр Янг Бойз Севилья Манчестер Юнайтед Зальцбург Реал Сосьедад Барселона Интер Милан Галатасарай Наполи Боруссия Д Брага Селтик Бавария Атлетико ПСВ Ньюкасл ПСЖ РБ Лейпциг Лацио Унион Берлин Бенфика Порту Црвена Звезда Антверпен Фейеноорд Арсенал Копенгаген Ланс

Как пройдёт жеребьёвка

Процедура жеребьёвки Лиги чемпионов будет привычной. Переходя от одной корзины к другой, участники мероприятия сформируют восемь групп по четыре команды в каждой. Понятно, что в каждом квартете будет по одному представителю каждой корзины.

Как известно, команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Стоит отметить, что перед жеребьёвкой команды из одной страны разделят, чтобы они попали в разные части турнирной сетки: кто-то в группы от А до D, а кто-то в группы от E до F. Это нужно для того, чтобы не было перекоса. Если, например, «ПСЖ» попадёт в одну из групп от A до D, то «Ланс» должен попасть в одну из групп от E до F, чтобы французские клубы играли в разные дни. По такому же принципу две английские команды будут играть во вторник, а другие две – в среду. В общем, разобрались.

Интриги

С высокой долей вероятности жеребьёвка подарит нам группу смерти. Как видно из таблицы выше, «Реал» находится во второй корзине, в третьей корзине есть «Милан», а в четвёртой – «Ньюкасл. Только представьте, что эти команды оказались в одной группе вместе с «Баварией» или «ПСЖ». Было бы жарко.

Вообще в четвёртой корзине, на бумаге самой слабой, есть много хороших команд. Там находится и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, и «Ньюкасл» с «Лансом», которые выступят на групповой стадии Лиги чемпионов впервые с сезона 2002/2003, и дебютирующий в сильнейшем клубном турнире континента берлинский «Унион», и такие известные еврокубковые бойцы как ПСВ, «Селтик» и «Галатасарай».

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Когда пройдут матчи

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября, второго – 3 и 4 октября, третьего – 24 и 25 октября, четвёртого – 7 и 8 ноября, пятого – 28 и 29 ноября, а шестого – 12 и 13 декабря.

Что ещё будет на жеребьёвке

Во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако УЕФА вручит ряд индивидуальных наград по итогам прошлого сезона, в частности награды лучшему футболисту и лучшему тренеру. На первую из них претендуют Лионель Месси, Кевин де Брёйне и Эрлинг Холанн, а на вторую – Лучано Спаллетти, Симоне Индзаги и Хосеп Гвардиола.

Подготовил Александр Тихий.