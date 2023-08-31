В каких группах будут «Манчестер Сити», «Реал» и Захарян: всё о жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов

В четверг вечером состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Это мероприятие по обыкновению приковывает к себе пристальное внимание. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях предстоящей жеребьёвки.
Где и когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2019 года пройдёт в Монако. Мероприятие стартует 31 августа в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Кто участвует
На групповой стадии Лиги чемпионов по обыкновению выступят 32 команды. 26 из них получили прямые путёвки в основной раунд, а ещё 6 завоевали билеты в квалификации.
Стоит сказать, что Испанию представят сразу 5 команд. «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» пробились в сильнейший клубный турнир континента через Ла Лигу, а «Севилья» - за счёт победы в Лиге Европы.
32 команды для жеребьёвки разбиты на четыре корзины. В первую по умолчанию попадают действующие обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших ассоциаций по рейтингу. Поскольку «Манчестер Сити» выиграл и чемпионат Англии, и Лигу чемпионов, в первую корзину попал и чемпион седьмой лучшей ассоциации (нидерландский «Фейеноорд»). В корзинах со второй по четвёртую команды размещены по клубному рейтингу.
|Манчестер Сити
|Реал
|Шахтёр
|Янг Бойз
|Севилья
|Манчестер Юнайтед
|Зальцбург
|Реал Сосьедад
|Барселона
|Интер
|Милан
|Галатасарай
|Наполи
|Боруссия Д
|Брага
|Селтик
|Бавария
|Атлетико
|ПСВ
|Ньюкасл
|ПСЖ
|РБ Лейпциг
|Лацио
|Унион Берлин
|Бенфика
|Порту
|Црвена Звезда
|Антверпен
|Фейеноорд
|Арсенал
|Копенгаген
|Ланс
Как пройдёт жеребьёвка
Процедура жеребьёвки Лиги чемпионов будет привычной. Переходя от одной корзины к другой, участники мероприятия сформируют восемь групп по четыре команды в каждой. Понятно, что в каждом квартете будет по одному представителю каждой корзины.
Как известно, команды из одной страны не могут попасть в одну группу.
Стоит отметить, что перед жеребьёвкой команды из одной страны разделят, чтобы они попали в разные части турнирной сетки: кто-то в группы от А до D, а кто-то в группы от E до F. Это нужно для того, чтобы не было перекоса. Если, например, «ПСЖ» попадёт в одну из групп от A до D, то «Ланс» должен попасть в одну из групп от E до F, чтобы французские клубы играли в разные дни. По такому же принципу две английские команды будут играть во вторник, а другие две – в среду. В общем, разобрались.
Интриги
С высокой долей вероятности жеребьёвка подарит нам группу смерти. Как видно из таблицы выше, «Реал» находится во второй корзине, в третьей корзине есть «Милан», а в четвёртой – «Ньюкасл. Только представьте, что эти команды оказались в одной группе вместе с «Баварией» или «ПСЖ». Было бы жарко.
Вообще в четвёртой корзине, на бумаге самой слабой, есть много хороших команд. Там находится и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, и «Ньюкасл» с «Лансом», которые выступят на групповой стадии Лиги чемпионов впервые с сезона 2002/2003, и дебютирующий в сильнейшем клубном турнире континента берлинский «Унион», и такие известные еврокубковые бойцы как ПСВ, «Селтик» и «Галатасарай».
Когда пройдут матчи
Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября, второго – 3 и 4 октября, третьего – 24 и 25 октября, четвёртого – 7 и 8 ноября, пятого – 28 и 29 ноября, а шестого – 12 и 13 декабря.
Что ещё будет на жеребьёвке
Во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако УЕФА вручит ряд индивидуальных наград по итогам прошлого сезона, в частности награды лучшему футболисту и лучшему тренеру. На первую из них претендуют Лионель Месси, Кевин де Брёйне и Эрлинг Холанн, а на вторую – Лучано Спаллетти, Симоне Индзаги и Хосеп Гвардиола.
Подготовил Александр Тихий.
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