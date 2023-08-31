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Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

31 Августа 2023 • 00:04 Комментировать

По итогам заключительных матчей отборочного этапа стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.

Первая корзина: «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Бенфика», «Фейеноорд».

Вторая корзина: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Арсенал», «Порту», «РБ Лейпциг».

Третья корзина: «Милан», «Лацио», «Шахтёр» (Донецк), «Ред Булл Зальцбург», «Брага», ПСВ, «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Четвёртая корзина: «Ньюкасл», «Унион» (Берлин), «Реал Сосьедад», «Ланс», «Галатасарай», «Селтик», «Янг Бойз», «Антверпен».

Напомним, что группы будут определены 31 августа. Нынешний розыгрыш станет последним с текущим форматом и восьмью группами.

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