Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

По итогам заключительных матчей отборочного этапа стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.
Первая корзина: «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Бенфика», «Фейеноорд».
Вторая корзина: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Арсенал», «Порту», «РБ Лейпциг».
Третья корзина: «Милан», «Лацио», «Шахтёр» (Донецк), «Ред Булл Зальцбург», «Брага», ПСВ, «Црвена Звезда», «Копенгаген».
Четвёртая корзина: «Ньюкасл», «Унион» (Берлин), «Реал Сосьедад», «Ланс», «Галатасарай», «Селтик», «Янг Бойз», «Антверпен».
Напомним, что группы будут определены 31 августа. Нынешний розыгрыш станет последним с текущим форматом и восьмью группами.
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