ПСВ забил 5 мячей в ворота «Рейнджерс»

После 2:2 недельной давности болельщики ждали интригу в матче ПСВ - «Рейнджерс», пары претендентов на групповой раунд Лиги чемпионов. Первый тайм выиграли нидерландцы благодаря удару головой Исмаэля Сайбери. Он же после перерыва снова от линии вратарской завершил размашистую атаку своей команды. Гости отыграли один гол, но в ответной атаке пропустили в ответ после стандарта, Люк де Йонг замкнул подачу. Пошел открытый футбол, Йоэй Веерман сделал счет разгромным. И тут же Коннор Голдсон грубо ошибся, отдавая пас назад - в сетку ворот. 5:1, ПСВ решил задачу.
Протокол игры
|(1:0) Сайбари Исмаэль35'
|(2:0) Сайбари Исмаэль54'
|65'Тавернье Джеймс (2:1)
|(3:1) Де Йонг Люк66'
|(4:1) Веерман Йоэй78'
|(5:1) Голдсон Коннор81'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан83' (Тиль Гус (83') •Схаутен Йерди•Боскальи Оливье83' (Самбо Шуранди (83') • 84'Дест Серджиньо•Сангаре Ибрахим•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан87' (Тильман Малик (87') •Сайбари Исмаэль87' (Вертессен Йорбе (87') •Ланг Ноа68' (Рамальо Андре (68') •Де Йонг Люк
Батлэнд Джек•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Сауттар Джон•Баришич Борна51' (Стерлинг Дюжон (51') •Сифуэнтес Хосе•Ландстрем Джон•Раскин Николас61' (Перейра Данило II (61') •Матондо Рабби 84'85' (Джек Райан (85') •Кантуэлл Тодд•Дессерс Сириль61' (Ламмерс Сэм (61')
30 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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