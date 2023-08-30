ПСВ забил 5 мячей в ворота «Рейнджерс»

После 2:2 недельной давности болельщики ждали интригу в матче ПСВ - «Рейнджерс», пары претендентов на групповой раунд Лиги чемпионов. Первый тайм выиграли нидерландцы благодаря удару головой Исмаэля Сайбери. Он же после перерыва снова от линии вратарской завершил размашистую атаку своей команды. Гости отыграли один гол, но в ответной атаке пропустили в ответ после стандарта, Люк де Йонг замкнул подачу. Пошел открытый футбол, Йоэй Веерман сделал счет разгромным. И тут же Коннор Голдсон грубо ошибся, отдавая пас назад - в сетку ворот. 5:1, ПСВ решил задачу.