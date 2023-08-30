Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

ПСВ забил 5 мячей в ворота «Рейнджерс»

30 Августа 2023 • 23:59 Комментировать
ПСВ
5:1
Рейнджерс
окончен

После 2:2 недельной давности болельщики ждали интригу в матче ПСВ - «Рейнджерс», пары претендентов на групповой раунд Лиги чемпионов. Первый тайм выиграли нидерландцы благодаря удару головой Исмаэля Сайбери. Он же после перерыва снова от линии вратарской завершил размашистую атаку своей команды. Гости отыграли один гол, но в ответной атаке пропустили в ответ после стандарта, Люк де Йонг замкнул подачу. Пошел открытый футбол, Йоэй Веерман сделал счет разгромным. И тут же Коннор Голдсон грубо ошибся, отдавая пас назад - в сетку ворот. 5:1, ПСВ решил задачу.

Протокол игры  
ПСВ5:1Рейнджерс
(1:0) Сайбари Исмаэль35'  
(2:0) Сайбари Исмаэль54'  
  65'Тавернье Джеймс (2:1)
(3:1) Де Йонг Люк66'  
(4:1) Веерман Йоэй78'  
(5:1) Голдсон Коннор81'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан 83' (Тиль Гус ( 83') Схаутен ЙердиБоскальи Оливье 83' (Самбо Шуранди ( 83'  84') Дест СерджиньоСангаре ИбрахимВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 87' (Тильман Малик ( 87') Сайбари Исмаэль 87' (Вертессен Йорбе ( 87') Ланг Ноа 68' (Рамальо Андре ( 68') Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоЭль-Гази АнварБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
Батлэнд ДжекТавернье ДжеймсГолдсон КоннорСауттар ДжонБаришич Борна 51' (Стерлинг Дюжон ( 51') Сифуэнтес ХосеЛандстрем ДжонРаскин Николас 61' (Перейра Данило II ( 61') Матондо Рабби  84' 85' (Джек Райан ( 85') Кантуэлл ТоддДессерс Сириль 61' (Ламмерс Сэм ( 61')
Запасные: Сима АбдаллаМаккрори РоббиРайт СкоттДивайн АдамКинг ЛеонРайт КиранБалогун ЛеонДэвис Бен II
30 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Рейнджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
АЕК АЕК
Антверпен Антверпен
1
2
2.18 3.35 3.70
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Рейнджерс Рейнджерс
5
1
1.75 4.00 4.80
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Ракув Ракув
1
1
1.77 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
00:14 · Лига чемпионов
Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в еврокубках
30 Августа
23:59 · Лига чемпионов
ПСВ забил 5 мячей в ворота «Рейнджерс»
23:59 · Лига чемпионов
«Антверпен» повторно обыграл АЕК
23:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» удержал нужный счёт в матче с «Ракувом»
00:07 · Лига чемпионов
«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде» 1
00:02 · Лига чемпионов
«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов
29 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Ровно 15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА
26 Августа
13:41 · Лига чемпионов
Де Брёйне: Холанн уже в этом году может получить «Золотой мяч» 2
24 Августа
00:31 · Турция
Икарди забил 200-й гол в карьере
00:03 · Лига чемпионов
«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол
23 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью
23:56 · Лига чемпионов
«Галатасарай» вырвал победу в Норвегии 1
14:43 · Лига чемпионов
​Составлена сборная самых дорогих трансферов лета – в неё попали Неймар и Кейн
01:33 · Лига чемпионов
Корнеев: ПСВ выглядел предпочтительнее
Все новости
Рекомендуем