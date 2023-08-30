«Антверпен» повторно обыграл АЕК

АЕК и «Антверпен» играли за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Бельгийцы имели запас в один гол и действовали по результату, а во втором тайме повели после удара хорошо нам известного Джирано Керка. На 90-й минуте стороны обменялись голами. В итоге еще одна победа «Антверпена».