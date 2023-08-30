«Антверпен» повторно обыграл АЕК

АЕК и «Антверпен» играли за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Бельгийцы имели запас в один гол и действовали по результату, а во втором тайме повели после удара хорошо нам известного Джирано Керка. На 90-й минуте стороны обменялись голами. В итоге еще одна победа «Антверпена».
Протокол игры
|73'Керк Джирано (0:1)
|(1:1) Араужо Серхио90'
|(1:2) Баликвиша Мишель-Анже 90'
Станкович Цицан•Рота Лазарос80' (Писарро Родольфо (80') •Вида Домагой•Мукуди Ароль•Хаджсафи Эсхан•Амрабат Нордин69' (Элиассон Никлас (69') •Шиманьски Дамиан80' (Йонссон Йенс (80') •Гачинович Мийат80' (Манталос Петрос (80') •Пинеда Орбелин•Понсе Эсекель•Цубер Стивен70' (Араужо Серхио (70')
Бутез Жан•Винс Сэмюэл•Алдервейрельд Тоби65' (Ван Ден Босх Зено (65') •Кулибали Сумайла•Де Лат Ричи•Кейта Мандела•Эккеленкамп Юрген66' (Керк Джирано (66') •Вермирен Артур•Муйя Арбнор•Янссен Винсент83' (Юсуф Альхассан (83') •Баликвиша Мишель-Анже
30 августа. Стадион "OPAP Arena".
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