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«Антверпен» повторно обыграл АЕК

30 Августа 2023 • 23:59 Комментировать
АЕК
1:2
Антверпен
окончен

АЕК и «Антверпен» играли за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Бельгийцы имели запас в один гол и действовали по результату, а во втором тайме повели после удара хорошо нам известного Джирано Керка. На 90-й минуте стороны обменялись голами. В итоге еще одна победа «Антверпена».

Протокол игры  
АЕК1:2Антверпен
  73'Керк Джирано (0:1)
(1:1) Араужо Серхио90' (1:2) Баликвиша Мишель-Анже 90'
Станкович ЦицанРота Лазарос 80' (Писарро Родольфо ( 80') Вида ДомагойМукуди АрольХаджсафи ЭсханАмрабат Нордин 69' (Элиассон Никлас ( 69') Шиманьски Дамиан 80' (Йонссон Йенс ( 80') Гачинович Мийат 80' (Манталос Петрос ( 80') Пинеда ОрбелинПонсе ЭсекельЦубер Стивен 70' (Араужо Серхио ( 70')
Запасные: Панагиотис ГинисГаланопулос КостасАтанасиадис ГиоргосМитоглу ГерасимосСидибе ДжибрильМохаммади Милад
Бутез ЖанВинс СэмюэлАлдервейрельд Тоби 65' (Ван Ден Босх Зено ( 65') Кулибали СумайлаДе Лат РичиКейта МанделаЭккеленкамп Юрген 66' (Керк Джирано ( 66') Вермирен АртурМуйя АрбнорЯнссен Винсент 83' (Юсуф Альхассан ( 83') Баликвиша Мишель-Анже
Запасные: Валенсия ЭнтониИленикена ДжорджДевалкенер НилсЛамменс СеннеЭджуке ЧидераОндрейка Якоб
30 августа. Стадион "OPAP Arena".

 

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