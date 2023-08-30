«Копенгаген» удержал нужный счёт в матче с «Ракувом»

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Ракув» получился закрытым. Датчане отдали мяч сопернику, имея запас в один гол с прошлого поединка, и сами чаще угрожали воротам. Денис Вавро упростил задачу «Копенгагену», открыв счет ударом из-за штрафной. Джордан Ларссон с лета пробил в перекладину. Лукаш Зволински вернул подобие интриги на 88-й минуте, сравняв счет, но «Ракув» все же не заслуживал права пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Вавро Денис35'
|88'Зволински Лукаш (1:1)
Грабара Камиль•Йелерт Элиас•Вавро Денис•Дикс Кевин• 84'Мелинг Биргер•Лерагер Лукас• 81'Фальк Расмус• 88'Классон Виктор• 48'Эльюнусси Мохамед60' (Ачури Мохамед Элиас (60') •Ларссон Джордан61' (Корнелиус Андреас (61') •Гонсалвеш Диогу88' (Лунд Йенсен Вальдемар (88')
Ковачевич Владан•Арсенич Зоран 12'76' (Замора Джон (76') •Ковачевич Аднан•Рундич Милан• 42'Тудор Фран•Папаниколау Яннис•Берггрен Густав59' (Лидерман Бен (59') •Сореску Деян•Кочергин Владислав 68'76' (Раковитан Богдан (76') •Пясецки Фабиан84' (Зволински Лукаш (84') •Цебуля Марчин59' (Киттель Сонни (59')
Запасные: Цифцис Антонис•Новак Бартош•Плавшич Срджан
30 августа. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Бан пользователя