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Лига чемпионов

«Копенгаген» удержал нужный счёт в матче с «Ракувом»

30 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Копенгаген
1:1
Ракув
окончен

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Ракув» получился закрытым. Датчане отдали мяч сопернику, имея запас в один гол с прошлого поединка, и сами чаще угрожали воротам. Денис Вавро упростил задачу «Копенгагену», открыв счет ударом из-за штрафной. Джордан Ларссон с лета пробил в перекладину. Лукаш Зволински вернул подобие интриги на 88-й минуте, сравняв счет, но «Ракув» все же не заслуживал права пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Копенгаген1:1Ракув
(1:0) Вавро Денис35'  
  88'Зволински Лукаш (1:1)
Грабара КамильЙелерт ЭлиасВавро ДенисДикс Кевин  84'Мелинг БиргерЛерагер Лукас  81'Фальк Расмус  88'Классон Виктор  48'Эльюнусси Мохамед 60' (Ачури Мохамед Элиас ( 60') Ларссон Джордан 61' (Корнелиус Андреас ( 61') Гонсалвеш Диогу 88' (Лунд Йенсен Вальдемар ( 88')
Запасные: Сандер ТеоАнкерсен ПетерДитмер АндреасКлем ВиллиамХойленд ОскарБардгджи РуниСоренсен Кристиан IОскарссон Орри
Ковачевич ВладанАрсенич Зоран  12' 76' (Замора Джон ( 76') Ковачевич АднанРундич Милан  42'Тудор ФранПапаниколау ЯннисБерггрен Густав 59' (Лидерман Бен ( 59') Сореску ДеянКочергин Владислав  68' 76' (Раковитан Богдан ( 76') Пясецки Фабиан 84' (Зволински Лукаш ( 84') Цебуля Марчин 59' (Киттель Сонни ( 59')
Запасные: Цифцис АнтонисНовак БартошПлавшич Срджан
30 августа. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Ракув
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