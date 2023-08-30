«Копенгаген» удержал нужный счёт в матче с «Ракувом»

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Ракув» получился закрытым. Датчане отдали мяч сопернику, имея запас в один гол с прошлого поединка, и сами чаще угрожали воротам. Денис Вавро упростил задачу «Копенгагену», открыв счет ударом из-за штрафной. Джордан Ларссон с лета пробил в перекладину. Лукаш Зволински вернул подобие интриги на 88-й минуте, сравняв счет, но «Ракув» все же не заслуживал права пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.