«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде»

После 3:2 на выезде «Галатасарай» считался фаворитом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Молде», но ответный матч получился сложным. В самом дебюте Мауро Икарди реализовал пенальти - 1:0. Эйрик Хестад упустил момент в первом тайме - парировал голкипер, а вот его удар с 12 метров после перерыва был голевым. Ветон Бериша в концовке вывел гостей вперед, но овертайма не будет - вне игры, и гол отменен. В компенсированное время хозяева вырвали победу - 2:1.
В итоге турецкая команда прошла оппонента и сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Икарди Мауро7'
|(2:1) Анхелиньо Хосе 7'
|66'Хестад Эйрик (1:1)
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Нельссон Виктор•Бардакчи Абдулкерим• 45'Анхелиньо Хосе•Демирбай Керем•Торрейра Лукас•Тете80' (Бакамбу Седрик (80') •Мертенс Дрис72' (Йылмаз Барыш (72') • 74'Актюркоглу Мухаммед72' (Айхан Кан (72') •Икарди Мауро
Карлстрём Якоб•Хауган Эйрик•Бьорнбак Мартин•Эллингсен Мартин• 5'Кнутсон Эрлинг22' (Ловик Матиас (22'•Грёдем Магнус85') •Коса Маркус Андреас21' (Хестад Эйрик (21') •Маннсверк Сиверт• 85'Брейвик Эмиль76' (Эриксен Кристиан I (76') •Хёуген Кристоффер•Брюнхильдсен Ола•Эйкрем Магнус76' (Бериша Ветон (76')
29 августа.
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