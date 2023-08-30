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«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде»

30 Августа 2023 • 00:07 Комментировать
Галатасарай
2:1
Молде
окончен

После 3:2 на выезде «Галатасарай» считался фаворитом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Молде», но ответный матч получился сложным. В самом дебюте Мауро Икарди реализовал пенальти - 1:0. Эйрик Хестад упустил момент в первом тайме - парировал голкипер, а вот его удар с 12 метров после перерыва был голевым. Ветон Бериша в концовке вывел гостей вперед, но овертайма не будет - вне игры, и гол отменен. В компенсированное время хозяева вырвали победу - 2:1.

В итоге турецкая команда прошла оппонента и сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Галатасарай2:1Молде
(1:0) Икарди Мауро7'  
(2:1) Анхелиньо Хосе 7' 66'Хестад Эйрик (1:1)
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон ВикторБардакчи Абдулкерим  45'Анхелиньо ХосеДемирбай КеремТоррейра ЛукасТете 80' (Бакамбу Седрик ( 80') Мертенс Дрис 72' (Йылмаз Барыш ( 72'  74') Актюркоглу Мухаммед 72' (Айхан Кан ( 72') Икарди Мауро
Запасные: Байрам ЭминАли Турап БюльбюльКутлу БерканДервисоглу ХалилДюбуа ЛеоАксака БаранКаратас КазимджанОливейра СержиуГювенч Гюнай
Карлстрём ЯкобХауган ЭйрикБьорнбак МартинЭллингсен Мартин  5'Кнутсон Эрлинг 22' (Ловик Матиас ( 22'Грёдем Магнус 85') Коса Маркус Андреас 21' (Хестад Эйрик ( 21') Маннсверк Сиверт  85'Брейвик Эмиль 76' (Эриксен Кристиан I ( 76') Хёуген КристофферБрюнхильдсен ОлаЭйкрем Магнус 76' (Бериша Ветон ( 76')
Запасные: Петерсен ОливерХагельскьер АндерсЭдегор НикласКитолано ЭрикИбрагим ХарунЛервик ПедерХансен Беньямин
29 августа.

 

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Галатасарай Молде
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