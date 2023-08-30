«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде»

После 3:2 на выезде «Галатасарай» считался фаворитом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Молде», но ответный матч получился сложным. В самом дебюте Мауро Икарди реализовал пенальти - 1:0. Эйрик Хестад упустил момент в первом тайме - парировал голкипер, а вот его удар с 12 метров после перерыва был голевым. Ветон Бериша в концовке вывел гостей вперед, но овертайма не будет - вне игры, и гол отменен. В компенсированное время хозяева вырвали победу - 2:1.

В итоге турецкая команда прошла оппонента и сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.