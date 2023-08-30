«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов

«Панатинаикос» пытался отыграться с 1:2 в первом матче раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, принимая «Брагу». Португальцы при этом чаще били по воротам, оставив сопернику право вдоволь катать мяч. Всё решилось на 83-й минуте, когда Брума лишил греков последних надежд на успех - 1:0.