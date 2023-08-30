«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов

«Панатинаикос» пытался отыграться с 1:2 в первом матче раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, принимая «Брагу». Португальцы при этом чаще били по воротам, оставив сопернику право вдоволь катать мяч. Всё решилось на 83-й минуте, когда Брума лишил греков последних надежд на успех - 1:0.
Протокол игры
|83'Брума Арминду (0:1)
Бриньоли Альберто•Вагианнидис Георгиос•Едвай Тин43' (Шенквельд Барт (43') •Магнуссон Хёрдур•Хуанкар• 74'Де Вильена Тонни•Перес Рубен78' (Гнезда-Черин Адам (78') •Паласиос Себастьян62' (Шпорар Андраж (62') •Бернард Дуарте77' (Джуричич Филип (77') •Мансини Даниэль•Иоаннидис Фотис62' (Канталапьерда Аитор (62') 66'
Матеус Лима•Гомес Виктор•Фонте Жозе•Ньякате Сику 6'49' (Сатчи Сердар (49') • 79'Марин Адриан•Орта Андре65' (Саласар Родриго (65') •Карвалью Витор•Джало Альваро65' (Пицци Луиш (65') •Орта Рикарду•Брума Арминду 84'87' (Паулу Оливейра (87') •Руис Абель88' (Банза Симон (88')
29 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
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