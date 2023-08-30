Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов

30 Августа 2023 • 00:02 Комментировать
Панатинаикос
0:1
Брага
окончен

«Панатинаикос» пытался отыграться с 1:2 в первом матче раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, принимая «Брагу». Португальцы при этом чаще били по воротам, оставив сопернику право вдоволь катать мяч. Всё решилось на 83-й минуте, когда Брума лишил греков последних надежд на успех - 1:0.

Протокол игры  
Панатинаикос0:1Брага
  83'Брума Арминду (0:1)
Бриньоли АльбертоВагианнидис ГеоргиосЕдвай Тин 43' (Шенквельд Барт ( 43') Магнуссон ХёрдурХуанкар  74'Де Вильена ТонниПерес Рубен 78' (Гнезда-Черин Адам ( 78') Паласиос Себастьян 62' (Шпорар Андраж ( 62') Бернард Дуарте 77' (Джуричич Филип ( 77') Мансини ДаниэльИоаннидис Фотис 62' (Канталапьерда Аитор ( 62'  66')
Запасные: Младенович ФилипКсенопулос ВасилисВиллиан АраоKlidman LiloВербич БеньяминГеоргиос СидерасКотсирас Яннис
Матеус ЛимаГомес ВикторФонте ЖозеНьякате Сику  6' 49' (Сатчи Сердар ( 49'  79') Марин АдрианОрта Андре 65' (Саласар Родриго ( 65') Карвалью ВиторДжало Альваро 65' (Пицци Луиш ( 65') Орта РикардуБрума Арминду  84' 87' (Паулу Оливейра ( 87') Руис Абель 88' (Банза Симон ( 88')
Запасные: Каштру АндреСумаре ДжибрилГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатФернандеш Рожер
29 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Брага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Молде Молде
2
1
1.65 4.20 5.40
Видео
Окончен
Панатинаикос Панатинаикос
Брага Брага
0
1
2.49 3.40 3.00
Видео
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
3
0
1.89 3.75 4.20
Видео
30.08.23 в 22:00
АЕК АЕК
Антверпен Антверпен
2.18 3.35 3.70
Видео
30.08.23 в 22:00
ПСВ ПСВ
Рейнджерс Рейнджерс
1.75 4.00 4.80
Видео
30.08.23 в 22:00
Копенгаген Копенгаген
Ракув Ракув
1.77 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
00:07 · Лига чемпионов
«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде»
00:02 · Лига чемпионов
«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов
29 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Ровно 15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА
26 Августа
13:41 · Лига чемпионов
Де Брёйне: Холанн уже в этом году может получить «Золотой мяч» 2
24 Августа
00:31 · Турция
Икарди забил 200-й гол в карьере
00:03 · Лига чемпионов
«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол
23 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью
23:56 · Лига чемпионов
«Галатасарай» вырвал победу в Норвегии 1
14:43 · Лига чемпионов
​Составлена сборная самых дорогих трансферов лета – в неё попали Неймар и Кейн
01:33 · Лига чемпионов
Корнеев: ПСВ выглядел предпочтительнее
00:08 · Лига чемпионов
«Копенгаген» выиграл в польском матче квалификации Лиги чемпионов
00:03 · Лига чемпионов
«Антверпен» удержал победу над АЕКом, проведя тайм в меньшинстве
22 Августа
23:59 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» и ПСВ сыграли в результативную ничью
23:54 · Лига чемпионов
Люк де Йонг повторил достижение Депая девятилетней давности
Все новости
Рекомендуем