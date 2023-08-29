«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы

«Янг Бойз» стал первым участником групповой стадии Лиги чемпионов, преодолевшим сито квалификации. Швейцарцы после нулей в первом поединке против «Маккаби» из Хайфы добились разгромной победы - 3:0. За четыре минуты в середине первого тайма всё встало на свои места. Седрик Иттен стал автором победного гола, а Абдулай Сек был последним, кого коснулся мяч, влетая в ворота гостей. На 47-й минуте точку поставил Филип Угриниц.