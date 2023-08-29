«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы

«Янг Бойз» стал первым участником групповой стадии Лиги чемпионов, преодолевшим сито квалификации. Швейцарцы после нулей в первом поединке против «Маккаби» из Хайфы добились разгромной победы - 3:0. За четыре минуты в середине первого тайма всё встало на свои места. Седрик Иттен стал автором победного гола, а Абдулай Сек был последним, кого коснулся мяч, влетая в ворота гостей. На 47-й минуте точку поставил Филип Угриниц.
Протокол игры
|(1:0) Иттен Седрик24'
|(2:0) Сек Абдулай28'
|(3:0) Угриниц Филип47'
Расьоппи Антони•Янко Саиди 75'83' (Блюм Левин (83') •Бенито Лорис•Али Мохамед•Перссон Ноа•Угриниц Филип83' (Малес Дариан (83') •Лаупер Сандро•Имери Кастриот70' (Монтейро Джоэл (70') •Иттен Седрик69' (Ганвула Сильвер (69') •Ридер Фабиан74' (Lukasz Lakomy (74') •Элиа Мешак
Ницан Итамар•Сундгрен Даниэль•Сек Абдулай•Гольдберг Шон•Хазиза Долев•Чери Тьяронн69' (Шимич Лоренцо (69') •Мохамед Али II•Джабер Махмуд69' (Рафаэлов Лиор (69') •Халаили Анан55' (Саба Диа (55') •Пьерро Францди55' (Подгоряну Суф (55') • 67'Дэвид Дин76' (Шуранов Эрик (76')
29 августа. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
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