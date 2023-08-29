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«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы

29 Августа 2023 • 23:53 Комментировать
Янг Бойз
3:0
Маккаби Хайфа
окончен

«Янг Бойз» стал первым участником групповой стадии Лиги чемпионов, преодолевшим сито квалификации. Швейцарцы после нулей в первом поединке против «Маккаби» из Хайфы добились разгромной победы - 3:0. За четыре минуты в середине первого тайма всё встало на свои места. Седрик Иттен стал автором победного гола, а Абдулай Сек был последним, кого коснулся мяч, влетая в ворота гостей. На 47-й минуте точку поставил Филип Угриниц.

Протокол игры  
Янг Бойз3:0Маккаби Хайфа
(1:0) Иттен Седрик24'  
(2:0) Сек Абдулай28'  
(3:0) Угриниц Филип47'  
Расьоппи АнтониЯнко Саиди  75' 83' (Блюм Левин ( 83') Бенито ЛорисАли МохамедПерссон НоаУгриниц Филип 83' (Малес Дариан ( 83') Лаупер СандроИмери Кастриот 70' (Монтейро Джоэл ( 70') Иттен Седрик 69' (Ганвула Сильвер ( 69') Ридер Фабиан 74' (Lukasz Lakomy ( 74') Элиа Мешак
Запасные: Гарсия УлиссесЛустенбергер ФабианАменда ОрельНиассе ШейхНсаме Жан-ПьерМарцино ДариоКеллер Марвин
Ницан ИтамарСундгрен ДаниэльСек АбдулайГольдберг ШонХазиза ДолевЧери Тьяронн 69' (Шимич Лоренцо ( 69') Мохамед Али IIДжабер Махмуд 69' (Рафаэлов Лиор ( 69') Халаили Анан 55' (Саба Диа ( 55') Пьерро Францди 55' (Подгоряну Суф ( 55'  67') Дэвид Дин 76' (Шуранов Эрик ( 76')
Запасные: Шибли ХамзаКандил МаорShareef KeoufГершон РамиХаяй ИлайФукс РойиНаор Гони
29 августа. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз Маккаби Хайфа
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