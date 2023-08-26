Де Брёйне: Холанн уже в этом году может получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что у его одноклубника Эрлинга Холанна высокие шансы на «Золотой мяч».

«Кто из тройки Холанн, Винисиус, Мбаппе первым выиграет «Золотой мяч»? Первым это сделает Эрлинг, после него будет Винисиус и уже третьим станет Мбаппе», — заявил де Брёйне Sky Sports.

Футболист считает, что Мбаппе будет тяжело получить «Золотой мяч» в «ПСЖ», но если он перейдет в «Реал», тогда его можно будет переместить на первую строчку в рейтинге. Бельгиец добавил, что Холанн может стать обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе уже в этом году.

Стоит сказать, что по оценкам известного издания Goal, фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.