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Де Брёйне: Холанн уже в этом году может получить «Золотой мяч»

26 Августа 2023 • 13:41 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что у его одноклубника Эрлинга Холанна высокие шансы на «Золотой мяч».

«Кто из тройки Холанн, Винисиус, Мбаппе первым выиграет «Золотой мяч»? Первым это сделает Эрлинг, после него будет Винисиус и уже третьим станет Мбаппе», — заявил де Брёйне Sky Sports.

Футболист считает, что Мбаппе будет тяжело получить «Золотой мяч» в «ПСЖ», но если он перейдет в «Реал», тогда его можно будет переместить на первую строчку в рейтинге. Бельгиец добавил, что Холанн может стать обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе уже в этом году.

Стоит сказать, что по оценкам известного издания Goal, фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2023 в 13:55
И я могу... Хе..
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