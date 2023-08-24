«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол

Матч «Брага» - «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов получился достаточно напряжённым. Команды боролись за каждый мяч, а что касается итогового результата, португальцы чуть чаще угрожали воротам противника и реализовали пару своих моментов. Абель Руис открыл счет на 51-й минуте, а вышедшие на замену Рикарду Орта и Альваро Джало оформили второй мяч. В компенсированное время Даниэль Мансини вернул интригу в этой паре - 2:1. Всё решится в Греции на следующей неделе.
Протокол игры
|(1:0) Руис Абель51'
|(2:0) Джало Альваро74'
|90'Мансини Даниэль (2:1)
Матеус Лима•Гомес Виктор•Фонте Жозе• 53'Ньякате Сику• 45'Марин Адриан•Али Мохамед Альмоатасембеллах36' (Орта Андре (36') •Пицци Луиш66' (Джало Альваро (66') •Карвалью Витор•Орта Рикарду86' (Лопеш Рони (86') •Руис Абель86' (Каштру Андре (86') •Брума Арминду86' (Банза Симон (86')
Бриньоли Альберто• 86'Вагианнидис Георгиос•Едвай Тин•Магнуссон Хёрдур•Хуанкар•Перес Рубен82' (Виллиан Арао (82') • 84'Де Вильена Тонни76' (Канталапьерда Аитор (76') •Паласиос Себастьян76' (Гнезда-Черин Адам (76') •Джуричич Филип 8'65' (Бернард Дуарте (65') •Мансини Даниэль•Шпорар Андраж66' (Иоаннидис Фотис (66')
23 августа. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Бан пользователя