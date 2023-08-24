«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол

Матч «Брага» - «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов получился достаточно напряжённым. Команды боролись за каждый мяч, а что касается итогового результата, португальцы чуть чаще угрожали воротам противника и реализовали пару своих моментов. Абель Руис открыл счет на 51-й минуте, а вышедшие на замену Рикарду Орта и Альваро Джало оформили второй мяч. В компенсированное время Даниэль Мансини вернул интригу в этой паре - 2:1. Всё решится в Греции на следующей неделе.