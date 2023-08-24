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Лига чемпионов

«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол

24 Августа 2023 • 00:03 Комментировать
Брага
2:1
Панатинаикос
окончен

Матч «Брага» - «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов получился достаточно напряжённым. Команды боролись за каждый мяч, а что касается итогового результата, португальцы чуть чаще угрожали воротам противника и реализовали пару своих моментов. Абель Руис открыл счет на 51-й минуте, а вышедшие на замену Рикарду Орта и Альваро Джало оформили второй мяч. В компенсированное время Даниэль Мансини вернул интригу в этой паре - 2:1. Всё решится в Греции на следующей неделе.

Протокол игры  
Брага2:1Панатинаикос
(1:0) Руис Абель51'  
(2:0) Джало Альваро74'  
  90'Мансини Даниэль (2:1)
Матеус ЛимаГомес ВикторФонте Жозе  53'Ньякате Сику  45'Марин АдрианАли Мохамед Альмоатасембеллах 36' (Орта Андре ( 36') Пицци Луиш 66' (Джало Альваро ( 66') Карвалью ВиторОрта Рикарду 86' (Лопеш Рони ( 86') Руис Абель 86' (Каштру Андре ( 86') Брума Арминду 86' (Банза Симон ( 86')
Запасные: Сумаре ДжибрилГорничек ЛукашМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатСатчи СердарСаласар РодригоПаулу Оливейра
Бриньоли Альберто  86'Вагианнидис ГеоргиосЕдвай ТинМагнуссон ХёрдурХуанкарПерес Рубен 82' (Виллиан Арао ( 82'  84') Де Вильена Тонни 76' (Канталапьерда Аитор ( 76') Паласиос Себастьян 76' (Гнезда-Черин Адам ( 76') Джуричич Филип  8' 65' (Бернард Дуарте ( 65') Мансини ДаниэльШпорар Андраж 66' (Иоаннидис Фотис ( 66')
Запасные: Младенович ФилипКсенопулос ВасилисШенквельд БартВербич БеньяминГеоргиос СидерасКотсирас ЯннисЛодыгин Юрий
23 августа. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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Панатинаикос Брага
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