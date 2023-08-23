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Лига чемпионов

«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью

23 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Маккаби Хайфа
0:0
Янг Бойз
окончен

«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» провели первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Никто не хотел рисковать в этот день и из десятка суммарных ударов по воротам лишь один пришелся в створ. У хозяев был небольшой перевес по владению мячом и количеству поданных угловых, соперник же чаще наносил удары в сторону чужих ворот. Ничья 0:0 никого не должна удивлять. Всё решится в Швейцарии.

Протокол игры  
Маккаби Хайфа0:0Янг Бойз
Ницан ИтамарСундгрен Даниэль  72'Сек АбдулайГольдберг ШонКорню Пьер  50'Джабер МахмудМохамед Али II  74'Чери Тьяронн  63' 88' (Рафаэлов Лиор ( 88') Саба Диа 72' (Халаили Анан ( 72') Пьерро ФранцдиХазиза Долев 79' (Дэвид Дин ( 79')
Запасные: Кайуф ШарифШибли ХамзаШимич ЛоренцоКандил МаорШуранов ЭрикГершон РамиХаяй ИлайПодгоряну СуфНаор Гони
Расьоппи АнтониЯнко СаидиБенито ЛорисАли МохамедПерссон НоаЛаупер Сандро 69' (Miguel Chaiwa ( 69') Угриниц ФилипИмери Кастриот  45' 61' (Монтейро Джоэл ( 61'  83') Ридер Фабиан  41' 70' (Нсаме Жан-Пьер ( 70') Иттен СедрикЭлиа Мешак 88' (Ганвула Сильвер ( 88')
Запасные: Лустенбергер ФабианБлюм ЛевинАменда ОрельРрудхани ДонатLukasz LakomyМарцино ДариоМалес ДарианКеллер Марвин
23 августа. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз Маккаби Хайфа
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