«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью

«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» провели первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Никто не хотел рисковать в этот день и из десятка суммарных ударов по воротам лишь один пришелся в створ. У хозяев был небольшой перевес по владению мячом и количеству поданных угловых, соперник же чаще наносил удары в сторону чужих ворот. Ничья 0:0 никого не должна удивлять. Всё решится в Швейцарии.