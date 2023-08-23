«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью

«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» провели первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Никто не хотел рисковать в этот день и из десятка суммарных ударов по воротам лишь один пришелся в створ. У хозяев был небольшой перевес по владению мячом и количеству поданных угловых, соперник же чаще наносил удары в сторону чужих ворот. Ничья 0:0 никого не должна удивлять. Всё решится в Швейцарии.
Протокол игры
Ницан Итамар•Сундгрен Даниэль• 72'Сек Абдулай•Гольдберг Шон•Корню Пьер• 50'Джабер Махмуд•Мохамед Али II• 74'Чери Тьяронн 63'88' (Рафаэлов Лиор (88') •Саба Диа72' (Халаили Анан (72') •Пьерро Францди•Хазиза Долев79' (Дэвид Дин (79')
Расьоппи Антони•Янко Саиди•Бенито Лорис•Али Мохамед•Перссон Ноа•Лаупер Сандро69' (Miguel Chaiwa (69') •Угриниц Филип•Имери Кастриот 45'61' (Монтейро Джоэл (61') • 83'Ридер Фабиан 41'70' (Нсаме Жан-Пьер (70') •Иттен Седрик•Элиа Мешак88' (Ганвула Сильвер (88')
23 августа. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).
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