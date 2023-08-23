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Лига чемпионов

«Галатасарай» вырвал победу в Норвегии

23 Августа 2023 • 23:56 Комментировать
Молде
2:3
Галатасарай
окончен

«Молде» и «Галатасарай» провели результативный матч на последнем этапе отбора групповой стадии Лиги чемпионов. Турецкая команда почти не ходила вперед, но продемонстрировала отличную реализацию своих моментов. Уже в дебюте норвежцы превратили в гол навес с угла поля, Мартин Эллингсен головой отправил мяч в сетку. Ответ гостей также был голевым, Сержиу Оливейра пробил со штрафного, и мяч от игрока в стенке закатился в дальний нижний угол ворот - 1:1. Четыре минуты, и уже Мауро Икарди получил изящный пас на ход, после чего сходу зарядил в ближний угол над руками голкипера. Юнус Акгюн после отбора мяча сам завершил начатое, раскачал защитника и забил третий гол, но ВАР усмотрел фол в атаке, счет не меняется. «Молде» снова забил после подачи, на дальней штанге с лета стрельнул Кристоффер Хёуген. На 90-й минуте Икарди снова убежал к чужим воротам и вовремя отыграл на партнера, а Фредрик Мидтше легко забил - 3:2.

Протокол игры  
Молде2:3Галатасарай
(1:0) Эллингсен Мартин8'  
  25'Оливейра Сержиу (1:1)
  29'Икарди Мауро (1:2)
(2:2) Хауган Эйрик56'  
  90'Мидтше Фредрик (2:3)
Карлстрём ЯкобХауган Эйрик  80'Бьорнбак МартинЭллингсен МартинКнутсон ЭрлингЭриксен Кристиан I 69' (Коса Маркус Андреас ( 69') Маннсверк Сиверт  39'Брейвик Эмиль  86'Хёуген КристофферБрюнхильдсен ОлаЭйкрем Магнус 78' (Китолано Эрик ( 78')
Запасные: Петерсен ОливерХагельскьер АндерсЭдегор НикласЛовик МатиасГрёдем МагнусИбрагим ХарунХестад ЭйрикЛервик ПедерХансен Беньямин
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон ВикторБардакчи АбдулкеримАнхелиньо Хосе  85'Кутлу Беркан 82' (Мидтше Фредрик ( 82') Оливейра Сержиу 70' (Йылмаз Барыш ( 70') Акгюн Юнус 82' (Тете ( 82') Мертенс Дрис 58' (Демирбай Керем ( 58') Актюркоглу Мухаммед 70' (Айхан Кан ( 70') Икарди Мауро
Запасные: Байрам ЭминБакамбу СедрикДервисоглу ХалилДюбуа ЛеоАкман ХамзаКаратас КазимджанГювенч Гюнай
23 августа. Стадион "Акер" (Мёльде).

 

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