«Галатасарай» вырвал победу в Норвегии

«Молде» и «Галатасарай» провели результативный матч на последнем этапе отбора групповой стадии Лиги чемпионов. Турецкая команда почти не ходила вперед, но продемонстрировала отличную реализацию своих моментов. Уже в дебюте норвежцы превратили в гол навес с угла поля, Мартин Эллингсен головой отправил мяч в сетку. Ответ гостей также был голевым, Сержиу Оливейра пробил со штрафного, и мяч от игрока в стенке закатился в дальний нижний угол ворот - 1:1. Четыре минуты, и уже Мауро Икарди получил изящный пас на ход, после чего сходу зарядил в ближний угол над руками голкипера. Юнус Акгюн после отбора мяча сам завершил начатое, раскачал защитника и забил третий гол, но ВАР усмотрел фол в атаке, счет не меняется. «Молде» снова забил после подачи, на дальней штанге с лета стрельнул Кристоффер Хёуген. На 90-й минуте Икарди снова убежал к чужим воротам и вовремя отыграл на партнера, а Фредрик Мидтше легко забил - 3:2.