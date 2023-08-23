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​Составлена сборная самых дорогих трансферов лета – в неё попали Неймар и Кейн

23 Августа 2023 • 14:43 Комментировать

Трансферное лето продолжается, но S90 уже сейчас составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые были куплены в рамках текущего окна. Выглядит эта команда следующим образом:

Онана («Манчестер Юнайтед», 53 млн евро) – Порро («Тоттенхэм», 40), Ким Мин Джэ («Бавария», 50), Гвардиол («Манчестер Сити», 90), Люка Эрнандес («ПСЖ», 45) – Кайседо («Челси», 116), Райс («Арсенал», 117), Беллингем («Реал», 103) – Хаверц («Арсенал», 75), Неймар («Аль-Хиляль», 90), Кейн («Бавария», 100).

Отметим, что летнее трансферное окно в ведущих европейских лигах закроется в начале сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Андре Онана Гарри Кейн Деклан Райс Педро Порро Люка Эрнандес Кай Хаверц Йошко Гвардиол Мойсес Кайседо Ким Мин Джэ Джуд Беллингем
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