​Составлена сборная самых дорогих трансферов лета – в неё попали Неймар и Кейн

Трансферное лето продолжается, но S90 уже сейчас составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые были куплены в рамках текущего окна. Выглядит эта команда следующим образом:

Онана («Манчестер Юнайтед», 53 млн евро) – Порро («Тоттенхэм», 40), Ким Мин Джэ («Бавария», 50), Гвардиол («Манчестер Сити», 90), Люка Эрнандес («ПСЖ», 45) – Кайседо («Челси», 116), Райс («Арсенал», 117), Беллингем («Реал», 103) – Хаверц («Арсенал», 75), Неймар («Аль-Хиляль», 90), Кейн («Бавария», 100).

Отметим, что летнее трансферное окно в ведущих европейских лигах закроется в начале сентября.