Корнеев: ПСВ выглядел предпочтительнее

Бывший футболист «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о результате первого матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и ПСВ.

«Что бросилось в глаза, так это сумасшедший темп обеих команд: неслись вперёд, прессинговали и те, и другие. По игре ПСВ, конечно, выглядел предпочтительнее, но тем не менее время от времени получал голы в свои ворота», – заявил обладатель Кубка УЕФА, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, подопечные Петера Боша заслуженно не проиграли в Глазго.

Напомним, что в первой встрече финального раунда квалификации в групповой этап Лиги чемпионов «Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью со счётом 2:2. Ответная игра в Эйндховене пройдёт в среду, 30 августа.