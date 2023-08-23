«Копенгаген» выиграл в польском матче квалификации Лиги чемпионов

«Ракув» и «Копенгаген» под проливным дождём играли в квалификации Лиги чемпионов. Стартовое давление датчан принесло им плоды в виде автогола Богдана Раковитана. На 39-й минуте Яннис Папаниколау сравнял счет, но радовались поляки недолго - вне игры. Сонни Киттель упустил лучший шанс в матче вернуть интригу в поединок - промах.

1:0 в пользу «Копенгагена», который является фаворитом в двухматчевом противостоянии.