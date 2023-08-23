«Копенгаген» выиграл в польском матче квалификации Лиги чемпионов

«Ракув» и «Копенгаген» под проливным дождём играли в квалификации Лиги чемпионов. Стартовое давление датчан принесло им плоды в виде автогола Богдана Раковитана. На 39-й минуте Яннис Папаниколау сравнял счет, но радовались поляки недолго - вне игры. Сонни Киттель упустил лучший шанс в матче вернуть интригу в поединок - промах.
1:0 в пользу «Копенгагена», который является фаворитом в двухматчевом противостоянии.
Протокол игры
|9'Раковитан Богдан (0:1)
Ковачевич Владан•Раковитан Богдан•Ковачевич Аднан•Рундич Милан80' (Лидерман Бен (80') •Тудор Фран•Салес Жеан Карлос23' (Сореску Деян (23') •Берггрен Густав•Папаниколау Яннис•Цебуля Марчин60' (Киттель Сонни (60') •Кочергин Владислав80' (Плавшич Срджан (80') •Пясецки Фабиан80' (Зволински Лукаш (80')
Запасные: Цифцис Антонис•Арсенич Зоран•Чиж Шимон•Новак Бартош
Грабара Камиль•Йелерт Элиас• 90'Вавро Денис•Дикс Кевин•Мелинг Биргер•Классон Виктор64' (Лерагер Лукас (64') •Фальк Расмус86' (Хойленд Оскар (86') •Гонсалвеш Диогу81' (Соренсен Кристиан I (81') •Бардгджи Руни64' (Оскарссон Орри (64') • 89'Ларссон Джордан•Эльюнусси Мохамед81' (Бойлесен Николай (81')
22 августа.
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