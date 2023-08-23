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Лига чемпионов

«Антверпен» удержал победу над АЕКом, проведя тайм в меньшинстве

23 Августа 2023 • 00:03 Комментировать
Антверпен
1:0
АЕК
окончен

«Антверпен» и АЕК провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бельгийцы повели уже на 16-й минуте после гола Винсента Янссена. Гости пытались отыграться и активно шли вперед, били по воротам, подали больше десятка угловых. Их давление усилилось после 51-й минуты с удалением Йелле Батая, но все же счет 1:0 сохранился до финального свистка. Все решится в ответной игре.

Протокол игры  
Антверпен1:0АЕК
(1:0) Янссен Винсент16'  
Бутез Жан  90'Батай Йелле  51'Алдервейрельд ТобиКулибали СумайлаДе Лат Ричи  67'Кейта МанделаЭккеленкамп Юрген 56' (Винс Сэмюэл ( 56') Вермирен АртурОндрейка Якоб 56' (Ван Ден Босх Зено ( 56') Янссен Винсент 70' (Муйя Арбнор ( 70') Баликвиша Мишель-Анже
Запасные: Валенсия ЭнтониИленикена ДжорджЮсуф АльхассанДевалкенер НилсЛамменс СеннеЭджуке ЧидераСкотт КристоферКерк Джирано
Атанасиадис ГиоргосСидибе Джибриль 67' (Элиассон Никлас ( 67') Вида ДомагойМукуди АрольХаджсафи ЭсханПинеда Орбелин  53'Шиманьски Дамиан  25'Амрабат НординЦубер Стивен 67' (Араужо Серхио ( 67') Гачинович Мийат 67' (Манталос Петрос ( 67') Гарсия Леви 36' (Понсе Эсекель ( 36')
Запасные: Станкович ЦицанПисарро РодольфоПанагиотис ГинисГаланопулос КостасЙонссон ЙенсРота ЛазаросМитоглу ГерасимосМохаммади Милад
22 августа. Стадион "Босуил".

 

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