«Антверпен» удержал победу над АЕКом, проведя тайм в меньшинстве

«Антверпен» и АЕК провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бельгийцы повели уже на 16-й минуте после гола Винсента Янссена. Гости пытались отыграться и активно шли вперед, били по воротам, подали больше десятка угловых. Их давление усилилось после 51-й минуты с удалением Йелле Батая, но все же счет 1:0 сохранился до финального свистка. Все решится в ответной игре.