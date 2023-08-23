«Антверпен» удержал победу над АЕКом, проведя тайм в меньшинстве

«Антверпен» и АЕК провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бельгийцы повели уже на 16-й минуте после гола Винсента Янссена. Гости пытались отыграться и активно шли вперед, били по воротам, подали больше десятка угловых. Их давление усилилось после 51-й минуты с удалением Йелле Батая, но все же счет 1:0 сохранился до финального свистка. Все решится в ответной игре.
Протокол игры
|(1:0) Янссен Винсент16'
Бутез Жан• 90'Батай Йелле• 51'Алдервейрельд Тоби•Кулибали Сумайла•Де Лат Ричи• 67'Кейта Мандела•Эккеленкамп Юрген56' (Винс Сэмюэл (56') •Вермирен Артур•Ондрейка Якоб56' (Ван Ден Босх Зено (56') •Янссен Винсент70' (Муйя Арбнор (70') •Баликвиша Мишель-Анже
Атанасиадис Гиоргос•Сидибе Джибриль67' (Элиассон Никлас (67') •Вида Домагой•Мукуди Ароль•Хаджсафи Эсхан•Пинеда Орбелин• 53'Шиманьски Дамиан• 25'Амрабат Нордин•Цубер Стивен67' (Араужо Серхио (67') •Гачинович Мийат67' (Манталос Петрос (67') •Гарсия Леви36' (Понсе Эсекель (36')
22 августа. Стадион "Босуил".
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