Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Рейнджерс» и ПСВ сыграли в результативную ничью

22 Августа 2023 • 23:59 Комментировать
Рейнджерс
2:2
ПСВ
окончен

Завершился матч квалификации Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и ПСВ. После сонного первого тайма команды наконец-то разыгрались. Этому способствовал гол хозяев на 45-й минуте, перехват мяча в штрафной, и Абдала Сима метров с 15 открыл счет. Жоан Бакайоко прострелил вдоль ворот, и Исмаэль Сангаре зажег вторую единицу на табло. Вышедший на замену Раби Мотондо от линии штрафной метко пробил и снова вывел вперед шотландцев, но тут же после корнера Люк де Йонг сравнял счет  - 2:2 при явном перевесе ПСВ.

Протокол игры  
Рейнджерс2:2ПСВ
(1:0) Сима Абдалла45'  
  61'Сангаре Ибрахим (1:1)
(2:1) Матондо Рабби76'  
  80'Де Йонг Люк (2:2)
Батлэнд ДжекТавернье Джеймс  36'Голдсон КоннорСауттар Джон  83'Баришич Борна  48'Сифуэнтес Хосе 81' (Дауэлл Киран ( 81') Джек Райан 67' (Матондо Рабби ( 67') Раскин НиколасКантуэлл Тодд  57' 86' (Ламмерс Сэм ( 86') Сима Абдалла 67' (Ландстрем Джон ( 67') Дессерс Сириль 81' (Перейра Данило II ( 81')
Запасные: Маккрори РоббиРайт СкоттСтерлинг ДюжонДивайн АдамКинг ЛеонБалогун ЛеонДэвис Бен II
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 90' (Бабади Исаак ( 90') Боскальи Оливье 90' (Схаутен Йерди ( 90') Дест Серджиньо 81' (Вертессен Йорбе ( 81'  87') Веерман ЙоэйСангаре ИбрахимСайбари Исмаэль 69' (Тиль Гус ( 69') Бакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛанг Ноа 81' (Самбо Шуранди ( 81')
Запасные: Тильман МаликДроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоЛэнд ТайгоЭль-Гази Анвар
22 августа. Стадион "Айброкс".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Рейнджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рейнджерс Рейнджерс
ПСВ ПСВ
2
2
2.65 3.45 2.75
Видео
Окончен
Ракув Ракув
Копенгаген Копенгаген
0
1
2.70 3.45 2.70
Видео
Окончен
Антверпен Антверпен
АЕК АЕК
1
0
2.11 3.55 3.65
Видео
23.08.23 в 22:00
Молде Молде
Галатасарай Галатасарай
2.75 3.55 2.60
Видео
23.08.23 в 22:00
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Янг Бойз Янг Бойз
2.29 3.55 3.20
Видео
23.08.23 в 22:00
Брага Брага
Панатинаикос Панатинаикос
1.76 3.60 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
00:08 · Лига чемпионов
«Копенгаген» выиграл в польском матче квалификации Лиги чемпионов
00:03 · Лига чемпионов
«Антверпен» удержал победу над АЕКом, проведя тайм в меньшинстве
22 Августа
23:59 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» и ПСВ сыграли в результативную ничью
23:54 · Лига чемпионов
Люк де Йонг повторил достижение Депая девятилетней давности
20:16 · Лига чемпионов
​УЕФА показал мяч Лиги чемпионов на новый сезон фото
19 Августа
15:57 · Лига чемпионов
​Клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов не будет
17 Августа
23:11 · Еврокубки
Де Дзерби, Артета и Дешам не вошли в тройку лучших тренеров сезона по версии УЕФА официально
20:35 · Лига чемпионов
Гаджиев считает, что Гвардиола должен быть признан лучшим тренером сезона-2022/23
19:28 · Лига чемпионов
Булыкин: В Суперкубке УЕФА было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити»
17:41 · Лига чемпионов
​Сёмин поделился впечатлениями от Суперкубка УЕФА 3
15:51 · Лига чемпионов
​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА 15
15:41 · Лига чемпионов
​Месси, Холанн и де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА 2
13:51 · Лига чемпионов
Дмитрий Черышев отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити»
13:29 · Лига чемпионов
Червиченко: «Думал, у Гвардиолы будет второй облом за месяц»
11:11 · Лига чемпионов
Мостовой - о матче «Манчестер Сити» - «Севилья»: «Миллиарды играли против миллионов, а разницы не было» 2
Все новости
Рекомендуем