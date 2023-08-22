«Рейнджерс» и ПСВ сыграли в результативную ничью

Завершился матч квалификации Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и ПСВ. После сонного первого тайма команды наконец-то разыгрались. Этому способствовал гол хозяев на 45-й минуте, перехват мяча в штрафной, и Абдала Сима метров с 15 открыл счет. Жоан Бакайоко прострелил вдоль ворот, и Исмаэль Сангаре зажег вторую единицу на табло. Вышедший на замену Раби Мотондо от линии штрафной метко пробил и снова вывел вперед шотландцев, но тут же после корнера Люк де Йонг сравнял счет - 2:2 при явном перевесе ПСВ.
Протокол игры
|(1:0) Сима Абдалла45'
|61'Сангаре Ибрахим (1:1)
|(2:1) Матондо Рабби76'
|80'Де Йонг Люк (2:2)
Батлэнд Джек•Тавернье Джеймс• 36'Голдсон Коннор•Сауттар Джон• 83'Баришич Борна• 48'Сифуэнтес Хосе81' (Дауэлл Киран (81') •Джек Райан67' (Матондо Рабби (67') •Раскин Николас•Кантуэлл Тодд 57'86' (Ламмерс Сэм (86') •Сима Абдалла67' (Ландстрем Джон (67') •Дессерс Сириль81' (Перейра Данило II (81')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре90' (Бабади Исаак (90') •Боскальи Оливье90' (Схаутен Йерди (90') •Дест Серджиньо81' (Вертессен Йорбе (81') • 87'Веерман Йоэй•Сангаре Ибрахим•Сайбари Исмаэль69' (Тиль Гус (69') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк•Ланг Ноа81' (Самбо Шуранди (81')
22 августа. Стадион "Айброкс".
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