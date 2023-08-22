«Рейнджерс» и ПСВ сыграли в результативную ничью

Завершился матч квалификации Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и ПСВ. После сонного первого тайма команды наконец-то разыгрались. Этому способствовал гол хозяев на 45-й минуте, перехват мяча в штрафной, и Абдала Сима метров с 15 открыл счет. Жоан Бакайоко прострелил вдоль ворот, и Исмаэль Сангаре зажег вторую единицу на табло. Вышедший на замену Раби Мотондо от линии штрафной метко пробил и снова вывел вперед шотландцев, но тут же после корнера Люк де Йонг сравнял счет - 2:2 при явном перевесе ПСВ.