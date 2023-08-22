Люк де Йонг повторил достижение Депая девятилетней давности

Нападающий нидерландского ПСВ Люк де Йонг отметился голом в матче против «Рейнджерс».

32-летний футболист поразил ворота шотландского коллектива на 80-й минуте матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, установив на табло счёт 2:2. Как отмечает Opta, де Йонг стал первым со времён Мемфиса Депая игроком, отличившимся в четырёх подряде еврокубковых матчах за ПСВ. Нынешнему форварду мадридского «Атлетико» данное достижение покорилось в ноябре 2014 года.

Ответная встреча ПСВ с «Рейнджерс» состоится 30 августа в Нидерландах. Победитель противостояние сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.