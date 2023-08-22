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Лига чемпионов

​УЕФА показал мяч Лиги чемпионов на новый сезон фото

22 Августа 2023 • 20:16 Комментировать

УЕФА представил мяч, которым команды будут играть в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Мяч изготовлен компанией Adidas. Основной его цвет – белый. Привычные звёзды, фирменный символ Лиги чемпионов, выполнены в нескольких цветах, в частности в серебристом.

 

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября. В настоящий момент в квалификации разыгрываются последние шесть путёвок в основную сетку турнира. Российские клубы из-за санкций еврокубковый сезон пропускают.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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УЕФА Лига Чемпионов
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