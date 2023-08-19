​Клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов не будет

В прессе недавно появилась информация о том, что клубы из Саудовской Аравии, которые активно заманивают звёздных футболистов, хотят добиться участия в Лиге чемпионов. Тем не менее, в УЕФА такой вариант исключают, о чём на своих страницах пишет Foot Mercato.

Представители руководства УЕФА якобы сообщили, что обсуждения возможного участия саудовских клубов в Лиге чемпионов не было. Отмечается, что при таком сценарии УЕФА может испортить отношения с Азиатской конфедерацией футбола.

В Саудовскую Аравию уже переехали Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н’Голо Канте и другие звёзды.