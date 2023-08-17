Гаджиев считает, что Гвардиола должен быть признан лучшим тренером сезона-2022/23

Российский функционер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о лучшем тренере прошлого сезона.

Ранее УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшего тренера сезона-2022/23, в который попали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти.

«Нельзя сказать, что самый легкоуправляемый – это игрок с большой зарплатой. Деньги играют значительную роль, но они не влияют на результат на 100%. Поэтому, Гвардиола заслуживает приз», — заявил Гаджиев Vprognoze.

Эксперт добавил, что рядом с Гвардиолой он поставил бы Спаллетти, который выжал максимум из «Наполи».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» завоевал три трофея, сделав требл.