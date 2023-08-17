Булыкин: В Суперкубке УЕФА было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити»

Бывший форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Посмотрели все прелести футбола: лотерею, нервы, исполнения, промахи. В этой игре было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити». Но, думаю, всем понравился такой футбол», — заявил экс-нападающий «Аякса», чьи слова приводит «Чемпионат». По его мнению, финалы должны быть именно такими, отметив, что «андалусийцы» смогли всех удивить и были близки ко второму мячу.

Напомним, что «Манчестер Сити» открыл европейский сезон с победы в серии пенальти после ничьи в основное время со счётом 1:1.