​Сёмин поделился впечатлениями от Суперкубка УЕФА

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от Суперкубка УЕФА. В нём «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» по пенальти после ничьей в основное время со счётом 1:1.

По словам Сёмина, его не удивил тот факт, что «Манчестер Сити» победа далась тяжело.

«Севилья» - это команда, которая хороша готова физически, мощная и сильная. Я ожидал, что будет равная игра. Мне понравился этот матч. Мощная игра, тем более в такую невероятную жару», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт уже в субботу, 18 августа. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Ньюкасла» на своём поле во втором туре Премьер-лиги.