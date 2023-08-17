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​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА

17 Августа 2023 • 15:51 Комментировать (1)

УЕФА объявил имена трёх специалистов, которые будут претендовать на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2022/2023. В финальный шорт-лист попали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне возглавлял «Наполи».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов играли «Манчестер Сити» и «Интер». Команда Хосепа Гвардиолы добилась минимальной победы (1:0), за счёт чего оформила требл. Что касается Лучано Спаллетти, то «Наполи» под его руководством стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.

Награда будет вручена 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.  

​Месси, Холанн и де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Лучано Спаллетти Хосеп Гвардиола Симоне Индзаги Наполи
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Комментарии (1)
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InterSan
17 Августа 2023 в 16:06
Спалетти - за Серию А не дадут.
Гвардиола - заслужил, имея неограниченные траты
Индзаги - заслужил, имея ограниченные траты. Его вклад в игру команды, в которой иногда даже в основе «любители» были - огромен.
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