​Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА

УЕФА объявил имена трёх специалистов, которые будут претендовать на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2022/2023. В финальный шорт-лист попали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне возглавлял «Наполи».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов играли «Манчестер Сити» и «Интер». Команда Хосепа Гвардиолы добилась минимальной победы (1:0), за счёт чего оформила требл. Что касается Лучано Спаллетти, то «Наполи» под его руководством стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.

Награда будет вручена 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

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