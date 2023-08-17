​Месси, Холанн и де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о тройке финалистов в борьбе за приз лучшему игроку сезона 2022/2023. В финальный шорт-лист попали Лионель Месси, Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне.

Месси в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ», а этим летом перебрался в «Интер Майами». Что касается Холанна и де Брёйне, то они являются одноклубниками по «Манчестер Сити». «Горожане» в прошлом сезоне выиграли требл, в том числе за счёт завоевания трофея Лиги чемпионов.

Приз лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА будет вручен в четверг, 31 августа. Произойдёт это по ходу церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.