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Лига чемпионов

​Месси, Холанн и де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

17 Августа 2023 • 15:41 Комментировать (1)

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о тройке финалистов в борьбе за приз лучшему игроку сезона 2022/2023. В финальный шорт-лист попали Лионель Месси, Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне.

Месси в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ», а этим летом перебрался в «Интер Майами». Что касается Холанна и де Брёйне, то они являются одноклубниками по «Манчестер Сити». «Горожане» в прошлом сезоне выиграли требл, в том числе за счёт завоевания трофея Лиги чемпионов.

Приз лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА будет вручен в четверг, 31 августа. Произойдёт это по ходу церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Кевин де Брёйне Интер Майами Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 15:49
Опять гном здесь... Вот подлец .. А-ха-ха-ха... 😄..
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