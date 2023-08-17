Дмитрий Черышев отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити»

Экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о результате поединка за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Севилья» шестой раз подряд не может одержать победу в Суперкубке? Смешно называть это проклятьем. «Севилья» семь раз одержала победу в ЛЕ. Если и есть проклятье - то на победы», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Сити» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью – 1:1. Английский топ-клуб впервые в своей истории стал обладателем суперкубка УЕФА.