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Дмитрий Черышев отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити»

17 Августа 2023 • 13:51 Комментировать

Экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о результате поединка за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Севилья» шестой раз подряд не может одержать победу в Суперкубке? Смешно называть это проклятьем. «Севилья» семь раз одержала победу в ЛЕ. Если и есть проклятье - то на победы», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Сити» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью – 1:1. Английский топ-клуб впервые в своей истории стал обладателем суперкубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Дмитрий Черышев
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