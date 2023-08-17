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Червиченко: «Думал, у Гвардиолы будет второй облом за месяц»

17 Августа 2023 • 13:29 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поединка за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Думал, у Гвардиолы будет второй облом за месяц, но игрок «Севильи» попал в перекладину. Предполагал, что «Севилья» победит. Не удивило, с какой тяжестью «Сити» далась победа», - приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Манчестер Сити» - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Андрей Червиченко
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