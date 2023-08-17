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Денис Попов: «Если бы «Севилья» забила второй гол, «Манчестер Сити» не отыгрался бы» эксклюзив

17 Августа 2023 • 12:42 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Севилья
окончен после пенальти

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти 5:4).

- Насколько велика или низка значимость Суперкубка УЕФА?

- Всё равно это трофей. Я думаю, каждая из команд хотела выиграть. Мы видели радость игроков «Сити» после победы. Поэтому я думаю, что здесь нельзя разделять трофеи по значимости. Каждый из них важен.

- За счёт чего «Манчестер Сити» сравнял счёт после перерыва?

- Во втором тайме был отрезок, когда «Сити» загнал чуть ли не всю команду соперника в штрафную площадь. Но в первом тайме «Севилья» играла неплохо и по делу повела в счёте. И во втором тайме у них был момент, когда она не забила гол при 0:1, в Эдерсона попал нападающий. Я думаю, если бы стало 0:2, «Сити» по такой игре два мяча бы не забил. Естественно, нереализованный момент где-то отчасти надломил «Севилью» и придал дополнительной уверенности «Сити». И всё-таки «Сити» за счёт давления забил один гол. Ну а дальше что? Серия пенальти, которая лотерея. «Манчестер Сити» психологически был готов немного лучше, поэтому и победил.

- Матч в целом шёл по сценарию «Севильи» с ничьей в игровое время и пенальти?

- Я бы не сказал, что стилем «Севильи» является доведение дело по серии пенальти. Но играла она в своём стиле: не боялась соперника на футбольном поле, прессинговала. Не было такого, чтобы «Севилья» отдала мяч «Сити», зашла в свою штрафную и отбивались всю игру. «Севилья» выбирались в ответные атаки, играла преимущественно вертикальными передачами, старалась давать передачи вперёд особенно во фланги, чтобы делать оттуда подачи. Это их сильная сторона. То есть «Севилья» провела очень неплохой матч.

- «Манчестер Сити» решил бы исход матча за 90 минут, если бы с самого начала играл с полной самоотдачей?

- Скорее всего, да. В принципе, после ответного гола у «Сити» ещё были моменты забить второй мяч. Хотя, опять же, если бы при счёте 0:1 забила «Севилья», то было бы по-другому. Но подвела реализация, это футбол, так бывает. В целом, наверно, закономерен ничейный исход в основное время. А дальше уже пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Суперкубок Уефа Денис Попов
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