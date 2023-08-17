Мостовой - о матче «Манчестер Сити» - «Севилья»: «Миллиарды играли против миллионов, а разницы не было»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о вчерашнем матче за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Я же говорил, что будет непросто. Если бы сделали счёт 2:0, то у «Сити» вообще бы шансов не было. Миллиарды играли против миллионов, а разницы никакой не было», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в основное время команды разошлись миром со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа выиграли – 5:4.