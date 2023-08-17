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Фердинанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

17 Августа 2023 • 08:48 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался касательно победы «Манчестер Сити» над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Манчестер Сити» идет по трапе побед, вот еще один трофей в копилку клуба. Сейчас в их культуре заложен менталитет победителей, который формируется после таких успехов. Именно это способствует долголетию. Великие команды не берут выходных», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» одолел испанский клуб в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. В основное время команды расписали ничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд
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