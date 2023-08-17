Фердинанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался касательно победы «Манчестер Сити» над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Манчестер Сити» идет по трапе побед, вот еще один трофей в копилку клуба. Сейчас в их культуре заложен менталитет победителей, который формируется после таких успехов. Именно это способствует долголетию. Великие команды не берут выходных», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» одолел испанский клуб в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. В основное время команды расписали ничью – 1:1.