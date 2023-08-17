Ковачич установил уникальное достижение в Суперкубке УЕФА

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич установил уникальное достижение после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Он стал первым футболистом, выигравшим этот трофей с тремя разными клубам.

Ранее Ковачич побеждал в составе мадридского «Реала» и лондонского «Челси». В общей сложности на счету хорвата четыре триумфа в Суперкубке УЕФА.

Напомним, что вчерашний поединок завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити», победившие со счетом 5:4.

Ковачич перешел этим летом в «Манчестер Сити» из лондонского «Челси».