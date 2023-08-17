Игрок «Севильи» Жордан высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан дал интервью после поражения от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Не так много слов после поражения. «Севилья» приехала сюда за победой. Мы должны были выложиться по полной и сделали это. Команда показала отличный футбол. Именно так мы должны играть на протяжении всего сезона», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В основное время соперники не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки английского коллектива – 5:4.