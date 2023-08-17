Аке: «Манчестер Сити» никогда не надоест выигрывать трофеи»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал триумф своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против «Севильи».

«Никогда не надоест выигрывать трофеи. Команда очень рада этому успеху. Мы много работали для этого. «Манчестер Сити» впервые в истории получил возможность выиграть этот трофей. Мы довольны, что у нас это получилось», - передает слова нидерландского футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити». Англичане выиграли со счетом 5:4.