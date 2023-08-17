Гвардиол прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался относительно матча за Суперкубок УЕФА против испанской «Севильи».

«Отличные чувства после победы. Не каждый день выпадает шанс сражаться за трофеи. Мы его получили и использовали его. Наслаждаюсь каждым моментом в команде. Меня окружают отличные футболисты, я вообще не чувствую давления. Хочу максимально выкладываться на поле», - передает слова хорватского защитника пресс-служба УЕФА.

В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии пенальти, в которой точнее были футболисты «Манчестер Сити» - 5:4.