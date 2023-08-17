Тренер «Севильи» Мендилибар назвал свою ошибку в матче с «Манчестер Сити»

Наставник испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар пообщался с представителями СМИ после матча за Суперкубок УЕФА против английского клуба «Манчестер Сити».

«Я допустил ошибку. Если бы Эрик Ламела остался на поле, он бы точно забил 11-метровый удар. Но на тот момент мне казалось, что футболист, который выходит на замену, сможет проявить себя и принести больше пользы команде», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что в основное время команды расписали ничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити» - 5:4.