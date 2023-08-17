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Ракитич – о поражении в Суперкубке УЕФА: «Мы хотели этот трофей больше, чем «Манчестер Сити»

17 Августа 2023 • 02:32 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Севилья
окончен после пенальти

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал поражение своей команды в Суперкубке УЕФА.

Испанский коллектив повёл в счёте на 25-й минуте матча против «Манчестер Сити», но не удержал победу, пропустив во втором тайме. В серии послематчевых пенальти «горожане» были удачливее – 5:4.

«Очень обидно. Мы хотели выиграть этот трофей больше, чем «Манчестер Сити», но нужно поздравить соперников. Мы обязательно продолжим бороться, чтобы вновь получить такую возможность.

«Манчестер Сити» выигрывает все турниры, какие только можно выиграть, и это не случайность, а норма для такой команды», – передаёт Mundo Deportivo слова Ракитича.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Иван Ракитич
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