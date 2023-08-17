Фоден выигрывает трофеи с «Манчестер Сити» чаще, чем раз в 15 матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден завоевал с командой очередной трофей.

В этот раз коллективу Хосепа Гвардиолы покорился Суперкубок УЕФА. Английский гранд обыграл «Севилью» в серии пенальти (5:4) после ничьей в основное время (1:1).

Согласно информации Squawka, Фоден выиграл абсолютно все турниры, в которых принимал участие в составе «горожан». 23-летний игрок пять раз становился победителем Премьер-лиги, четырежды выигрывал Кубок лиги, по два раза поднимал над головой Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также по одному разу становился частью триумфа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Таким образом, в среднем на завоевание одного трофея у Фодена уходит всего 14,7 матчей в цветах «Манчестер Сити».