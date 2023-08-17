Новосельцев: «Севилья» по игре заслужила победу чуть больше»

Бывший защитник «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев поделился эмоциями от матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Севилья» по игре заслужила победу чуть больше. «Манчестер Сити» явно не хватало Де Брёйне, Холанн был один, и когда он вышел забивать в серии пенальти, сложилось впечатление, что ждал этот момент весь матч», — заявил экс-игрок российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, «андалусийцы» имели больше желания, чем уверенный в себе «Манчестер Сити», отметив, что столь не яркая игра является лишь следствием начала сезона.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы взяли уже четвёртый трофей в 2023 году, обыграв «Севилью» в серии пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время.