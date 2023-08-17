Коул Палмер: «Мы ещё не в топ-форме»

Лучший клуб Европы, «Манчестер Сити», выиграл свой очередной трофей, английский клуб оставил не у дел тертого кубкового бойца - испанскую «Севилью». Основное время матча закончилось вничью 1:1, мяч «Манчестер Сити» забил Коул Палмер, который прокомментировал итоги матча.

- Конечно, было обидно проиграть Суперкубок Англии по пенальти, но сейчас мы смогли отыграться. Приятно выиграть этот трофей. Но мы пока еще не в лучшей форме, сейчас только начало сезона. Это только начало, - цитирует слова Палмера BBC Sport.

Напомним, что английский клуб сделал требл в прошлом сезоне.