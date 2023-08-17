Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Коул Палмер: «Мы ещё не в топ-форме»

17 Августа 2023 • 01:24 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Севилья
окончен после пенальти

Лучший клуб Европы, «Манчестер Сити», выиграл свой очередной трофей, английский клуб оставил не у дел тертого кубкового бойца - испанскую «Севилью». Основное время матча закончилось вничью 1:1, мяч «Манчестер Сити» забил Коул Палмер, который прокомментировал итоги матча.

- Конечно, было обидно проиграть Суперкубок Англии по пенальти, но сейчас мы смогли отыграться. Приятно выиграть этот трофей. Но мы пока еще не в лучшей форме, сейчас только начало сезона. Это только начало, - цитирует слова Палмера BBC Sport.

Напомним, что английский клуб сделал требл в прошлом сезоне. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Коул Палмер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
02:32 · Лига чемпионов
Ракитич – о поражении в Суперкубке УЕФА: «Мы хотели этот трофей больше, чем «Манчестер Сити»
02:14 · Лига чемпионов
Фоден выигрывает трофеи с «Манчестер Сити» чаще, чем раз в 15 матчей
01:48 · Лига чемпионов
Новосельцев: «Севилья» по игре заслужила победу чуть больше»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Лапорта и Палмера в «Манчестер Сити»
01:24 · Лига чемпионов
Коул Палмер: «Мы ещё не в топ-форме»
01:15 · Лига чемпионов
Гюндоган поздравил бывших одноклубников с победой в Суперкубке Европы
01:11 · Лига чемпионов
Гвардиола сравнялся с Анчелотти по победам в Суперкубке Европы
01:07 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель
01:01 · Лига чемпионов
Ламела: «Обидно проигрывать таким образом»
00:59 · Лига чемпионов
«Севилья» в шестой раз подряд проиграла в Суперкубке УЕФА
00:44 · Лига чемпионов
Грилиш: «Очень приятно добавить ещё один трофей в коллекцию «Манчестер Сити»
00:35 · Лига чемпионов
Уокер: «Не люблю бить пенальти, но в этот раз всё получилось»
00:25 · Лига чемпионов
Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами 1
16 Августа
21:31 · Лига чемпионов
Деменко рассказал, с какими трудностями может столкнуться «Манчестер Сити» в матче с «Севильей»
21:21 · Лига чемпионов
Радимов — о Суперкубке УЕФА: «Холанн забьёт больше «Севильи»
Все новости
Рекомендуем