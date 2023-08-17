Гюндоган поздравил бывших одноклубников с победой в Суперкубке Европы

Английский «Манчестер Сити» взял свой очередной трофей, команда Хосепа Гвардиолы выиграла Суперкубок Европы в битве с испанской «Севильей». Одним из первых клуб поздравил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который в прошлом выступал именно в этой команде.

- Счастлив, что «Манчестер Сити» добыл очередной трофей! Мои поздравления! - написал Гюндоган в социальных сетях.

Не так давно Илкай перебрался в каталонскую «Барселону», с которой, конечно же, надеется выиграть кое-какие трофеи. Но, проведя в «Манчестер Сити» семь лет, он, конечно же, по старой памяти еще будет переживать за этот клуб.