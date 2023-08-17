Гвардиола сравнялся с Анчелотти по победам в Суперкубке Европы

Испанская «Севилья» сразилась с «Манчестер Сити» за Суперкубок Европы, но команда Хосепа Гвардиолы оказалась сильнее и выиграла по пенальти. Для каталонского специалиста это была четвертая победа в Суперкубке Европы - дважды он побеждал в этом турнире с «Барселоной», один раз с мюнхенской «Баварией», а теперь вот и с английским «Манчестер Сити».

Как оказалось, по количеству побед в этом турнире Гвардиола сравнялся с итальянским маэстро Карло Анчелотти - оба делали это по четыре раза. И это, разумеется, совместный рекорд европейского футбола за всю историю проведения Суперкубка Европы.