Ламела: «Обидно проигрывать таким образом»

Испанская «Севилья» сразилась с «Манчестер Сити» за Суперкубок Европы, но не смогла остановить банду Хосепа Гвардиолы, хотя и довела дело до серии пенальти. Нападающий испанского клуба Эрик Ламела поделился своими чувствами после неудачи.

- Очень обидно проигрывать матч таким образом. Мы все расстроены. Но гордимся друг другом. В прошлый раз мы выиграли финал Лиги Европы по пенальти, в этот раз не получилось. Но мы очень старались все 90 минут против очень сильной команды. Все знают, что «Манчестер Сити» одна из лучших команд в мире. Мы сделали все, что могли, - цитирует слова аргентинского футболиста BBC Sport.