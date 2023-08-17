«Севилья» в шестой раз подряд проиграла в Суперкубке УЕФА

«Севилья» в очередной раз не смогла добиться победы в матче Суперкубка УЕФА, уступив «Манчестер Сити».

Испанский коллектив регулярно побеждает в Лиге Европы, однако отношения с европейским Суперкубком складываются не слишком успешно: андалусийцы проигрывали в шести из семи случаев, когда получали возможность завоевать трофей, что является антирекордом турнира, докладывает Squawka. Единственный триумф команды в Суперкубке УЕФА датирован далёким 2006 годом, а во всех последующих встречах – в 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 и 2023 года – верх брали соперники.

Сегодняшний матч «Севильи» против «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти англичане оказались точнее – 5:4.