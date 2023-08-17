Грилиш: «Очень приятно добавить ещё один трофей в коллекцию «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш побеседовал с журналистами после триумфа в Суперкубке УЕФА.

«Горожане» оказались точнее «Севильи» в серии послематчевых пенальти, выиграв со счётом 5:4. В основное время команды забили друг другу по одному голу.

«Тренер ясно дал понять, как ему нужен этот трофей. Конечно, мы и так хотели победить, но его настрой придал нам ещё больше решимости.

За последние 10-15 лет «Манчестер Сити» завоевал огромное множество трофеев. Очень приятно добавить в коллекцию ещё один кубок. Это то, ради чего я пришёл сюда», – заявил в послематчевом интервью TNT Sports Грилиш.