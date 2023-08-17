Уокер: «Не люблю бить пенальти, но в этот раз всё получилось»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался после победы «Манчестер Сити» в матче Суперкубка УЕФА против «Севильи».

Английский коллектив взял верх в серии послематчевых пенальти (5:4) после ничьей в основное время (1:1). Победный одиннадцатиметровый успешно исполнил Уокер.

«Любой, кто играл со мной, знает, что я не люблю бить пенальти, так как мне не нравится подводить людей. Пеп поставил меня бить пятым, и я хотел проявить лидерство. К счастью, всё прошло хорошо, я смог забить.

Сегодняшняя игра складывалась непросто, но мы добыли очередной трофей для «Манчестер Сити». Это приятное чувство», – цитирует BBC Уокера.