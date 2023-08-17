Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Уокер: «Не люблю бить пенальти, но в этот раз всё получилось»

17 Августа 2023 • 00:35 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Севилья
окончен после пенальти

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался после победы «Манчестер Сити» в матче Суперкубка УЕФА против «Севильи».

Английский коллектив взял верх в серии послематчевых пенальти (5:4) после ничьей в основное время (1:1). Победный одиннадцатиметровый успешно исполнил Уокер.

«Любой, кто играл со мной, знает, что я не люблю бить пенальти, так как мне не нравится подводить людей. Пеп поставил меня бить пятым, и я хотел проявить лидерство. К счастью, всё прошло хорошо, я смог забить.

Сегодняшняя игра складывалась непросто, но мы добыли очередной трофей для «Манчестер Сити». Это приятное чувство», – цитирует BBC Уокера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Кайл Уокер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
01:15 · Лига чемпионов
Гюндоган поздравил бывших одноклубников с победой в Суперкубке Европы
01:11 · Лига чемпионов
Гвардиола сравнялся с Анчелотти по победам в Суперкубке Европы
01:07 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель
01:01 · Лига чемпионов
Ламела: «Обидно проигрывать таким образом»
00:59 · Лига чемпионов
«Севилья» в шестой раз подряд проиграла в Суперкубке УЕФА
00:44 · Лига чемпионов
Грилиш: «Очень приятно добавить ещё один трофей в коллекцию «Манчестер Сити»
00:35 · Лига чемпионов
Уокер: «Не люблю бить пенальти, но в этот раз всё получилось»
00:25 · Лига чемпионов
Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами 1
16 Августа
21:31 · Лига чемпионов
Деменко рассказал, с какими трудностями может столкнуться «Манчестер Сити» в матче с «Севильей»
21:21 · Лига чемпионов
Радимов — о Суперкубке УЕФА: «Холанн забьёт больше «Севильи»
21:09 · Лига чемпионов
Талалаев — о Суперкубке УЕФА: «Я всегда за андердогов»
20:54 · Лига чемпионов
​Гвардиола включил Гвардиола в стартовый состав «Манчестер Сити» на Суперкубок УЕФА
17:39 · Лига чемпионов
Гранат — о Суперкубке УЕФА: «Манчестер Сити» — явный фаворит в матче с «Севильей»
15:00 · Лига чемпионов
​Газзаев высказался о битве за Суперкубок УЕФА
14:26 · Лига чемпионов
​Булыкин поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА
Все новости
Рекомендуем