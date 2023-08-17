Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил очередной рекорд.

«Горожане» добились триумфа в Суперкубке УЕФА, обыграв «Севилью». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти английский гранд нанёс пять точных ударов против четырёх у соперников. Как отмечает Squawka, Гвардиола стал первым в истории тренером, выигравшим европейский Суперкубок у руля трёх разных команд. До сегодняшнего успеха испанец дважды добивался победы с «Барселоной», а также поднимал трофей, находясь во главе «Баварии».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).