«Манчестер Сити» в серии пенальти переборол «Севилью» и впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» и «Севилья» сошлись в битве за Суперкубок УЕФА. Матч за трофей состоялся 16 августа в Греции.

«Манчестер Сити» впервые вклинился в битву за Суперкубок Европы, ранее у «горожан» не было шансов выиграть этот трофей, соответственно, не было и самого трофея, который очень хотелось добавить в клубный музей. Тем более, что неделю назад в серии пенальти упустили Суперкубок Англии, до 101-й минуты обыгрывая «Арсенал». Естественно, «Манчестер Сити» шёл безоговорочным фаворитом. И естественно «Севилье» было на это плевать.

Команда Мендилибара начала матч с высочайшего прессинга и довольно бодрой обороны. Без нервов и суеты испанцы отбивали робкие набеги «горожан», даже не сваливаясь на выносы. Две трети игрового времени мяч ходил у команды Хосепа Гвардиолы, но что толку, если на 25-й минуте Лукас Акампос запустил по левому краю Акунью, тот навесил, а Юссеф Эн-Несири идеально выпрыгнул и упаковал мяч под штангу – 0:1.

Для «Севильи» это, кстати, был уже седьмой матч за Суперкубок УЕФА. Так что андалусийцы на опыте довели победный счёт до перерыва. Слегка ошарашенный «Манчестер Сити» даже предложить ничего не сумел, инертно смотрелись футболисты Гвардиолы. И даже перерыв не помог, через пять минут после отдыха испанцы могли добивать интригу. Окампос классным финтом перебросил распластавшегося Уокера и прострелил в центр штрафной площади. Тот же Юссеф Эн-Несири расстреливал Эдерсона, но голкипер сумел ногами отвести угрозу, да и форвард мог бы приложиться солиднее.

Затем ещё Хордан неприятно бил со штрафного, Эн-Несири чуть не вывалился на рандеву с Эдерсоном и только тогда «Манчестер Сити» решил, что пора включаться. И неожиданно забил в первой же атаке. Родри навесил с левого края, Палмер спрятался за спиной Холанна и с острого угла пробил в противоход Буну, застав врасплох голкипера «Севильи» - 1:1. Удивительно, но гол англичан вообще не вытекал из логики игры. А такое с «Сити» бывает редко.

«Севилья» разозлилась и создала шикарный момент усилиями Окампоса. Лукас разрезал оборону соперника и вывел Эн-Несири на рандеву с Эдерсоном – победителем в этой дуэли вышел бразильский голкипер. В ответ Палмер пробил под штангу – потащил Буну. Яссину в конце матча вообще стало тяжело, ведь «Сити» наконец-то сподобился на навал. Там и постоянные прострелы, забросы, удары со средней дистанции. В этом калейдоскопе рикошетов Буну и «Севилье» везло чуть больше.

Суперкубок УЕФА перекатился в серию пенальти. Первым к мячу подошёл Эрлинг Холанн, который в игре нанёс только один удар, и тот был заблокирован. С «точки» норвежец не промахнулся, разбросав по разным углам Буну и мяч. Следом такой же трюк проделал Лукас Окампос. Уверенно реализовали свои попытки Альварес, Мир, Ковачич, Ракитич, Грилиш, Монтиэль и Уокер. А вот Неманья Гудель пальнул в перекладину – 5:4 в серии пенальти! «Манчестер Сити» впервые в своей истории выигрывает Суперкубок УЕФА.