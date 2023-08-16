Деменко рассказал, с какими трудностями может столкнуться «Манчестер Сити» в матче с «Севильей»

Бывший футболист ряда российских команд Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» - «Севилья».

«Многие сейчас пишут, что «Манчестер Сити» – явный фаворит, но «Севилья» – такая команда, что если ей быстрый гол первой не забить, то все что угодно может произойти», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

При этом эксперт считает, что если «горожане» забьют в первом тайме, то «Севилье» будет непросто, но, в целом, в отдельно взятой игре может быть любой исход.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится сегодня, 16 августа. Портал LiveResult будет освещать все события поединка в текстовом формате. Игра стартует в 22:00 по мск.