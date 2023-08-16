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Радимов — о Суперкубке УЕФА: «Холанн забьёт больше «Севильи»

16 Августа 2023 • 21:21 Комментировать

Российский тренер Владислав Радимов поделился прогнозом на предстоящий матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» - «Севилья».

«Не сомневаюсь в преимуществе англичан. Стартовые туры все показали. «Сити» разгромил крепкий «Бёрнли», в то время как «Севилья» страдала и проиграла «Валенсии». Мой прогноз: П1П1 и Холанн забьет больше «Севильи», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а «Севилья» одержала победу в Лиге Европы.

Очное противостояние между командами состоится сегодня, 16 августа. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Владислав Радимов Суперкубок Уефа
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