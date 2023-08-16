Талалаев — о Суперкубке УЕФА: «Я всегда за андердогов»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Севильей».

«Большинство специалистов ожидают победу «Манчестер Сити», но я всегда за андердогов, потому что хочется болеть за команды, которые что‑то преподносят. Старичок Мендилибар что‑нибудь придумает», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что все говорили о финансовых проблемах «Севильи», но команда оказалась конкурентоспособной и даже усилила свой состав.

Матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится сегодня, 16 августа. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по московскому времени.